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Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

Понедельник, 28 декабря 2020, 09:52

Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить усиленный локдаун января.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 декабря

Прямая речь: "То, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения".

Детали: Степанов пояснил, что кроме прогнозируемого увеличения заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, ожидается также сезонная вспышка гриппа. По словам министра, важно подойти к этому с максимальным снижением нагрузки на медицинскую систему.

Глава Минздрава сообщил, что за прошедшую неделю в Украине был зафиксирован 59 381 случай заражения COVID-19 в противовес 70 327 от предыдущей недели. Степанов считает это результатом противоэпидемических мер правительства.

Министр отметил уменьшение количества ПЦР-тестов, он объяснил это увеличением экспресс-тестов на антигены.

Напомним: Усиленный карантин будет действовать в Украине с 8 по 24 января 2021 года. В правительстве назвали это "зимними каникулами ради безопасности". Список запретов можно найти здесь.

Согласно опросу "Рейтинга", 56% украинцев поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января. Представители же малого бизнеса вышли на протесты против запрета работать во время локдауна.

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Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирускарантин


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