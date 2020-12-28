Єрмак розповів, де Зеленський святкуватиме Новий рік

Президент Володимир Зеленський святкуватиме Новий рік у західній резиденції у селі Гута Івано-Франківської області.

Джерело: відповідь глави Офісу президента Андрія Єрмака

Пряма мова: "За моєю інформацією, Новий рік президент святкуватиме у Гуті".

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