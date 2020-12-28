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Єрмак розповів, де Зеленський святкуватиме Новий рік

Понеділок, 28 грудня 2020, 15:38

Президент Володимир Зеленський святкуватиме Новий рік у західній резиденції у селі Гута Івано-Франківської області.

Джерело: відповідь глави Офісу президента Андрія Єрмака 

Пряма мова: "За моєю інформацією, Новий рік президент святкуватиме у Гуті".

Передісторія:

  • Після Нового року 2020 Зеленський разом з родиною полетів в Оман.
  • За спостереженням програми "Схеми", Зеленський прилетів з Оману майже через добу після авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані.
  • Під час поїздки Зеленського супроводжував його помічник Андрій Єрмак. ЗМІ припускали, що президент міг зустрічатись із представниками РФ. Таку версію в ОП заперечили та вирішили подати до суду на "Схеми". 

Теми: святкуванняЗеленськийАндрій Єрмак


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