Єрмак розповів, де Зеленський святкуватиме Новий рік
Понеділок, 28 грудня 2020, 14:38
Президент Володимир Зеленський святкуватиме Новий рік у західній резиденції у селі Гута Івано-Франківської області.
Джерело: відповідь глави Офісу президента Андрія Єрмака
Пряма мова: "За моєю інформацією, Новий рік президент святкуватиме у Гуті".
Передісторія:
- Після Нового року 2020 Зеленський разом з родиною полетів в Оман.
- За спостереженням програми "Схеми", Зеленський прилетів з Оману майже через добу після авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані.
- Під час поїздки Зеленського супроводжував його помічник Андрій Єрмак. ЗМІ припускали, що президент міг зустрічатись із представниками РФ. Таку версію в ОП заперечили та вирішили подати до суду на "Схеми".