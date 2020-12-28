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Ермак рассказал, где Зеленский будет праздновать Новый год

Понедельник, 28 декабря 2020, 14:38
Ермак рассказал, где Зеленский будет праздновать Новый год

Президент Владимир Зеленский будет праздновать Новый год в западной резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области.

Источник: ответ главы Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь: "По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте".

Предыстория:

  • После Нового года 2020 Зеленский вместе с семьей улетел в Оман.
  • По наблюдению программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
  • Во время поездки Зеленского сопровождал его помощник Андрей Ермак. СМИ предполагали, что президент мог встречаться с представителями РФ. Такую версию в ОП отрицали и решили подать в суд на "Схемы".

"Украинская правда" в Threads

Темы: празднованияЗеленскийАндрей Ермак
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