Ермак рассказал, где Зеленский будет праздновать Новый год

Президент Владимир Зеленский будет праздновать Новый год в западной резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области.

Источник: ответ главы Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь: "По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте".

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