Ермак рассказал, где Зеленский будет праздновать Новый год
Понедельник, 28 декабря 2020, 15:38
Президент Владимир Зеленский будет праздновать Новый год в западной резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области.
Источник: ответ главы Офиса президента Андрея Ермака
Прямая речь: "По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте".
Предыстория:
- После Нового года 2020 Зеленский вместе с семьей улетел в Оман.
- По наблюдению программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
- Во время поездки Зеленского сопровождал его помощник Андрей Ермак. СМИ предполагали, что президент мог встречаться с представителями РФ. Такую версию в ОП отрицали и решили подать в суд на "Схемы".