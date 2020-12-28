Справа щодо сина Гладковського пішла до суду

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.

Джерело: повідомлення НАБУ

Дослівно: "Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт". 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")".

Деталі: За версією слідства Гладковський разом зі ще низкою осіб у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Вказується, що "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому".

За один із таких договорів підозрюваниий отримав 950 тисяч грн неправомірної вигоди.

На переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності — решту фактів наразі досліджують.

Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь". Із них дві особи засуджено, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

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