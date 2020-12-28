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Справа щодо сина Гладковського пішла до суду

Понеділок, 28 грудня 2020, 15:52
Справа щодо сина Гладковського пішла до суду

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.

Джерело: повідомлення НАБУ

Дослівно: "Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт". 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом")".

Деталі: За версією слідства Гладковський разом зі ще низкою осіб у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Вказується, що "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому".

За один із таких договорів підозрюваниий отримав 950 тисяч грн неправомірної вигоди.

На переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності — решту фактів наразі досліджують.

Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь". Із них дві особи засуджено, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

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Передісторія:

  • 21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.
  • Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. 
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річнийсин Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Українська правда

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Теми: судГладковськийНАБУ
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