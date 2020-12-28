Дело в отношении сына Гладковского пошло в суд

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование, в котором сына експершого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря подозревают в хищении.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". 28 декабря 2020 года стороне защиты открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ( "Злоупотребление влиянием")".

Детали: По версии следствия Гладковський вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Указывается, что "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За один из таких договоров подозреваемый получил 950 тысяч грн неправомерной выгоды.

По мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуют.

Всего следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрома" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

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