КС відреагував на прохання ОГП відсторонити Тупицького

Конституційний суд заявляє, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КС.

Джерело: повідомлення КСУ у Facebook

Деталі: В Суді заявили, що в законодавстві щодо діяльності суддів КС немає норми, яка б дозволяла припиняти їхні повноваження рішенням президента.

Там наголосили, що рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього".

Дослівно: "Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України.

Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України".

Що цьому передувало:

Офіс генерального прокурора у понеділок направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку в понеділок на процесуальні дії.

Також Офіс генпрокурора направив клопотання президенту України про відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.

Передісторія: