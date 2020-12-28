КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого

Конституционный суд заявляет, что законодательство не позволяет президенту отстранять от должности судью КС.

Источник: сообщение КСУ в Facebook

Детали: В суде заявили, что в законодательстве о деятельности судей КС нет нормы, которая бы позволяла прекращать их полномочия решением президента.

Там отметили, что решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, "принимается исключительно Конституционным Судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него".

Дословно: "Исходя из конституционного статуса судей Конституционного Суда Украины, и учитывая специфику их назначения различными ветвями государственной власти (статья 148 Конституции Украины), положения части третьей статьи 154 УПК Украины не могут быть применены к тем судьям Конституционного Суда Украины, которые назначались Президентом Украины .

Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного Суда Украины, и, фактически, снижение соответствующих гарантий для судей Конституционного Суда Украины, что противоречит положениям статьи 149 Конституции Украины".

Что этому предшествовало:

Офис генерального прокурора в понедельник направил по почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкого за его неявки в понедельник на процессуальные действия.

Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.

Предыстория: