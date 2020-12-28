У Києві створять холодильник для зберігання COVID-вакцин

У Києві або біля аеропорту "Бориспіль" планують створити спеціальний Центр тривалого зберігання вакцин від коронавірусу в наднизьких температурах.

Джерело: голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький у Facebook

Пряма мова Радуцького: "Логістична схема, яку ми плануємо, передбачає створення на національному рівні (у Києві або біля міжнародного аеропорту "Бориспіль") спеціального центру тривалого зберігання вакцин в наднизьких температурах, в якому будуть встановлені холодильники, що здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз.

Один холодильник об’ємом 1000 літрів (вміщує 250 тисяч доз) вже перебуває в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання у наднизьких температурах".

Деталі: Зазначається, що з цього Центру вакцину транспортуватимуть в регіони, де вона може зберігатися до 5 днів у звичайних холодильниках.

Нагадаємо: В Центрі громадського здоров’я МОЗ припустили, що Україна отримає вакцини виробництва компанії AstraZeneсa.

Передісторія:

Україна в межах ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 – і 12 грудня COVAX схвалив цей запит. Цієї вакцини вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози).

У МОЗ очікують отримати вакцину від COVAX наприкінці першого кварталу 2021 року, але сподіваються ще закупити вакцини безпосередньо у виробників та почати вакцинувати населення вже у лютому. А президент Володимир Зеленський просив дипломатів задіяти свої канали, щоб вакцина від коронавірусу була в Україні вже у січні.

Безкоштовними вакцинами будуть роботи щеплення представникам із груп ризику за сферою діяльності чи віком – це майже 21 млн осіб. Є 12 пріоритетних груп населення: працівники сфери охорони здоров’я; військові; педагоги; люди похилого віку; люди з супутніми захворюваннями, особи, які живуть у соцустановах тощо.

Згідно з національним планом імунізації населення від COVID-19, вакцинація проходитиме в чотири етапи щонайменше до березня 2022 року.

Людям, які вже перехворіли на COVID-19, теж потрібно буде вакцинуватися.

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