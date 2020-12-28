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В Киеве создадут "холодильник" для хранения COVID-вакцин

Понедельник, 28 декабря 2020, 20:30

В Киеве или возле аэропорта "Борисполь" планируют создать специальный Центр длительного хранения вакцин от коронавируса в сверхнизких температурах.

Источник: председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в Facebook

Прямая речь Радуцкого "Логистическая схема, которую мы планируем, предусматривает создание на национальном уровне (в Киеве или возле международного аэропорта "Борисполь") специального центра длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз.

Один холодильник объемом 1000 литров (вмещает 250 000 доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах".

Детали: Отмечается, что из этого Центра вакцину будут транспортировать в регионы, где она может храниться до 5 дней в обычных холодильниках.

Напомним: В Центре общественного здоровья предположили, что Украина получит вакцины производства компании AstraZeneсa.

Предыстория:

  • Украина в рамках инициативы COVAX подписала технические документы о предоставлении 8 млн дозвакцины от COVID-19 – и 12 декабря COVAX одобрил этот запрос. Этой вакцины хватит на вакцинацию 4 млн граждан (одному человеку нужно две дозы).
  • В Минздраве ожидают получить вакцину от COVAX в конце первого квартала 2021 года, но надеются еще закупить вакцины непосредственно у производителей и начать вакцинировать население уже в феврале. А президент Владимир Зеленский просил дипломатовзадействовать свои каналы, чтобы вакцина от коронавируса была в Украине уже в январе.
  • Бесплатными вакцинами будут делать прививки представителям из групп риска по сфере деятельности или возрасту – это почти 21 млн человек. Есть 12 приоритетных групп населения: работники сферы здравоохранения; военные; педагоги; пожилые люди; люди с сопутствующими заболеваниями, лица, живущие в соцучреждениях и т. п..
  • Согласно национальному плану иммунизации населения от COVID-19, вакцинация будет проходить в четыреэтапа минимум до марта 2022 года.
  • Людям, которые уже переболели COVID-19, тоже нужно будет вакцинироваться.

Знать больше: Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg

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Темы: вакцинациякоронавирус


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