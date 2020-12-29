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Имя Вячеслава Чорновила присвоили воинской части

Вторник, 29 декабря 2020, 10:19
Имя Вячеслава Чорновила присвоили воинской части

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований военным частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Источник: Офис президента

Дословно: "С целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.

76-му отдельном полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновила".

Детали: Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование "Конотопский", а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта - наименование "Днепровская".

Справка: Вячеслав Чорновил - украинский политический деятель лидер Народного Руха, диссидент, журналист, в 2000 году был удостоен звания Герой Украины. Он погиб в результате автокатастрофы на трассе "Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года.

Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством, однако вскоре уголовное дело о гибели Чорновила было прекращено. В ночь на 2 июня 2011 ГПУ эксгумировала тело Чорновила, после чего дело направили на дорасследование.

Украинская правда
Темы: армияЧорновил Вячеслав
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