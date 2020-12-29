НАБУ занепокоїли дії поліції навколо Микитася, натякають на причетність Татарова

Національне антикорупційне бюро занепокоєне діями працівників поліції щодо екскерівника компанії "Укрбуд", фігуранта справи про розкрадання майна Нацгвардії Максима Микитася.

Джерело: повідомлення НАБУ у Facebook

Деталі: В НАБУ повідомили, що не володіють інформацією щодо доказової бази, на підставі якої Нацполіція повідомили про підозру Микитасю.

Дослівно: "Водночас, хочемо нагадати, що згаданий екснардеп є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину…

Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань #НАБУ та незаконного тиску на викривача з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від передбаченої законом відповідальності".

Що цьому передувало: У вівторок Національна поліція повідомила, що підозрює екскерівника компанії "Укрбуд", фігуранта справи про розкрадання майна Нацгвардії Максима Микитася у викраденні людини в грудні 2020 року та вимаганні "боргу".

Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про запобіжний захід Микитасю у вигляді утримання під вартою на період слідства.

Микитась водночас є підозрюваним у справи, яку розслідує НАБУ і в якому він пішов на угоду зі слідством.

Свідчення Микитася лягли в основу обвинувачень зі сторони НАБУ стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.