Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ встревожили действия полиции вокруг Микитася, намекают на причастность Татарова

Вторник, 29 декабря 2020, 14:29
НАБУ встревожили действия полиции вокруг Микитася, намекают на причастность Татарова

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено действиями сотрудников полиции относительно экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитася.

Источник: сообщение НАБУ в Facebook

Детали: В НАБУ сообщили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой Нацполиция сообщили о подозрении Микитасю.

Дословно: "Вместе с тем, хотим напомнить, что упомянутый екснардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления...

Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований #НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным ним лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности".

Что этому предшествовало: Во вторник Национальная полиция сообщила, что подозревает экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитась в похищении человека в декабре 2020 года и вымогательстве "долга".

Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия.

Микитась одновременно является подозреваемым в дела, которое расследует НАБУ и в котором он пошел на сделку.

Свидетельства Микитася легли в основу обвинений со стороны НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТатаровНАБУполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Татаров
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы
Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: