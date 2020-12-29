НАБУ встревожили действия полиции вокруг Микитася, намекают на причастность Татарова

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено действиями сотрудников полиции относительно экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитася.

Источник: сообщение НАБУ в Facebook

Детали: В НАБУ сообщили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой Нацполиция сообщили о подозрении Микитасю.

Дословно: "Вместе с тем, хотим напомнить, что упомянутый екснардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления...

Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований #НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным ним лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности".

Что этому предшествовало: Во вторник Национальная полиция сообщила, что подозревает экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитась в похищении человека в декабре 2020 года и вымогательстве "долга".

Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия.

Микитась одновременно является подозреваемым в дела, которое расследует НАБУ и в котором он пошел на сделку.

Свидетельства Микитася легли в основу обвинений со стороны НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.