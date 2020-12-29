Степанов сподівається в лютому отримати перші 150-200 тисяч вакцин від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я сподівається в лютому отримати перші 150-200 тисяч доз вакцин від COVID-19 і розпочати масштабну вакцинацію серед медиків і військовослужбовців, що перебувають у зоні ООС.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Пряма мова Степанова: "Ми в завершальній стадії переговорів з виробниками вакцин. Сподіваюся, що найближчими днями-тижнями ми підпишемо договори. Ми розраховуємо, що реально з тих переговорів, які ведемо, ми в лютому зможемо поставити вакцини і розпочати масштабну вакцинацію".



"Не йдеться про 5-6 тисяч доз. Ми виходили з того, що в лютому буде поставлено 150-200 тисяч доз".

Деталі: Степанов зазначив, що перші поставки вакцини буде використано для вакцинації медиків, які працюють із пацієнтами з COVID-19, а також для військовослужбовців, що беруть участь в ООС. Він також нагадав, що у рамках ініціативи COVAX у березні в Україну буде поставлено 8 млн доз вакцин, перший транш очікується обсягом 1,2 млн доз.

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