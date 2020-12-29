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Степанов надеется в феврале получить первые 150-200 тысяч вакцин от коронавируса

Вторник, 29 декабря 2020, 19:04

Министерство здравоохранения надеется в феврале получить первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь Степанова: "Мы в завершающей стадии переговоров с производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договора. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию".

"Речь не идет о 5-6 тысяч доз. Мы исходили из того, что в феврале будет поставлена ​​150-200 тысяч доз".

Детали: Степанов отметил, что первые поставки вакцины будут использованы для вакцинации медиков, работающих с пациентами с COVID-19, а также для военнослужащих, участвующих в ООС. Он также напомнил, что в рамках инициативы COVAX в марте в Украину будет поставлено 8 млн доз вакцин, первый транш ожидается в объеме 1,2 млн доз.

Предыстория:

  • 17 декабря глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.
  • 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – в начале второго квартала 2021 года.
  • Также в декабре президент Владимир Зеленский попросил дипломатов Украины применить все связи в других странах, чтобы украинцы получили вакцину против коронавируса уже в январе.

Темы: коронавирускарантинвакцинация


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