Степанов надеется в феврале получить первые 150-200 тысяч вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения надеется в феврале получить первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь Степанова: "Мы в завершающей стадии переговоров с производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договора. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию".

"Речь не идет о 5-6 тысяч доз. Мы исходили из того, что в феврале будет поставлена ​​150-200 тысяч доз".

Детали: Степанов отметил, что первые поставки вакцины будут использованы для вакцинации медиков, работающих с пациентами с COVID-19, а также для военнослужащих, участвующих в ООС. Он также напомнил, что в рамках инициативы COVAX в марте в Украину будет поставлено 8 млн доз вакцин, первый транш ожидается в объеме 1,2 млн доз.

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