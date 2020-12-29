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Зеленський скликав РНБО, щоб вирішити, що робити з КС

Вівторок, 29 грудня 2020, 17:01

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони для вирішення питання виходу із конституційної кризи.

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель в коментарі "Україньскій правді", Telegram-канал члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка            

Дослівно: "Сьогодні (29 грудня – ред.) президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради Національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, розглядалися питання конституційної кризи".

Деталі: Вона повідомила, що деталі засідання будуть повідомлені офіційно пізніше. Саме засідання уже закінчилося.

Водночас Лещенко у себе на каналі повідомив, що на засіданні РНБО розглядалася ситуація щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького. За словами Лещенка, президент Зеленський видасть указ про відсторонення Тупицького з посади строком на місяць згідно зі статтею 154 Кримінально-процесуального кодексу України.

Передісторія:

  • Офіс генерального прокурора у понеділок 28 грудня направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку в понеділок на процесуальні дії.
  • Також Офіс генпрокурора направив клопотання президенту України про відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.
  • В Конституційному суді заявили, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КС.

Українська правда
Теми: РНБОКонституціяКС


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