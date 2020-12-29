"Його не цікавить командна робота": в ОПУ прокоментували звільнення Кривоноса

В Офісі президента заявили, що звільнили Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони, бо того не цікавить "командна робота" і приваблювали "політичні суперечки".

Джерело: радник глав Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді", Кривонос у Facebook

Пряма мова Подоляка: "Якщо говорити прямо, то все-таки, держава - це правила і відповідальність. Не можна бути при посаді в державі й водночас відверто руйнувати зсередини саму суть держави. РНБО - це ж не місце для політики. Там треба займатися конкретною командною роботою, заради якої і створювався цей орган. Давати конкретну експертизу, оцінювати ризики, пропонувати рішення і виходити з відпрацьованим підсумковим рішенням на публіку. Це ж безпека. Але це точно не місце для реалізації своїх бажань. На жаль, генерал Кривонос протягом тривалого часу не хотів або не міг цього робити - не пропонував свої якісні експертні оцінки і не працював в команді.

Нагадаю про одну особливість чинного президента. Він щиро цінує професіоналізм і абсолютно готовий не звертати уваги на традиційні в нашій політичній традиції практики "свій / чужий". Професіонал? Розумієш галузь? Готовий дати якісний аналіз? Працюй. Беручи до уваги бойовий досвід Сергія Кривоноса, Володимир Олександрович залишив його на роботі в РНБО. Навіть попри дивну історію з його призначенням в апарат РНБО паном Порошенко в обмін на "зняття з виборної дистанції" у 2019 році. Президент Зеленський сподівався, що Кривонос зможе працювати разом з новою командою в інтересах України й в рамках сучасних концепцій національної безпеки.

Проте, на превеликий жаль, з кожним місяцем ставало все більш очевидним, що Кривоноса не цікавить командна робота на позиції заступника секретаря РНБО. Йому явно подобалося робити гучні політичні заяви, вступати в політичні суперечки. Причини розставання більш ніж закономірні.

Деталі: Кривонос відреагував на рішення про його звільнення в соцмережах. Він також нагадав, що на сайті парламенту є законопроєкт "Про територіальну оборону України" №4504, в якому він є співавтором.

Пряма мова Кривоноса: "На сайті президента з'явився указ про моє звільнення з посади заступника Секретаря РНБО.

Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту за новорічний подарунок".

Що було раніше: Зеленський заявив, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.

Кривонос зазначив, що мобілізація і жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.

Зеленський після цієї критики звільнив Кривоноса.