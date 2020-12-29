"Его не интересует командная работа": в ОПУ прокомментировали увольнение Кривоноса

В Офисе президента объяснили решение об увольнении Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и заявили, что того не интересует "командная работа" и нравились "политические споры".

Источник: советник глав Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде", Кривонос в Facebook

Прямая речь Подоляка: "Если говорить прямо, то все-таки, государство - это правила и ответственность. Нельзя быть при должности в государстве и в тоже время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО – это ведь не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган. Давать конкретную экспертизу, оценивать риски, предлагать решения и выходить с отработанным итоговым решением на публику. Это же безопасность. Но это точно не место для реализации своих желаний. К сожалению, генерал Кривонос на протяжении длительного времени не хотел или не мог этого делать - не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде.

Напомню об одной особенности действующего президента. Он искренне ценит профессионализм и совершенно готов не обращать внимания на традиционные в нашей политической традиции практики "свой/чужой". Профессионал? Понимаешь отрасль? Готов дать качественный анализ? Работай. Принимая во внимание боевой опыт Сергея Кривоноса, Владимир Александрович оставил его на работе в СНБО. Даже несмотря на странную историю с его назначением в аппарат СНБО господином Порошенко в обмен на "снятие с выборной дистанции" в 2019 году. Президент Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины и в рамках современных концепций национальной безопасности.

Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось всё очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции заместителя секретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны.

Детали: Кривонос отреагировал на решении о его увольнении в соцсетях.

Прямая речь Кривоноса: "На сайте президента появился указ о моем увольнении с должности заместителя Секретаря СНБО.

Можно уволить человека от должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту за новогодний подарок".

Что было раньше: Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Кривонос отметил, что мобилизация и женщин, и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку. А большое количество граждан Украины не знают, как воевать, поэтому не смогут эффективно противостоять врагу.

29 декабря Зеленский после этой критики уволил Кривоноса.