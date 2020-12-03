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У Венедіктової відповіли на звинувачення НАБУ щодо Татарова

Четвер, 3 грудня 2020, 17:10
У Венедіктової відповіли на звинувачення НАБУ щодо Татарова

Офіс генпрокурора заявив, що діє "виключно у межах закону та визначених повноважень", зокрема у справі "Укрбуду" і квартир для Нацгвардії, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Джерело: сайт ОГП

Деталі: 2 грудня Національне антикорупційне бюро заявило, що Офіс генпрокурора свідомо зриває розслідування щодо Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі.

В Офісі відповіли, що Венедіктова 1 грудня змінила групу прокурорів у справі про фальсифікацію і додала до групи себе, тому що "справа набула резонансного статусу" і треба забезпечити "швидке, повне, неупереджене, всебічне та ефективне дослідження усіх обставин кримінального провадження". Там наголосили, що вона не повинна ні з ким узгоджувати такі свої дії.

В Офісі уточнили, що "з метою досягнення ефективного досудового розслідування та вивчення обставин справи по суті" до складу групи прокурорів було включено в.о. керівника САП Максима Грищука, а старшим групи визначено начальника управління САП Андрія Довганя.

Там звернули увагу громадськості та НАБУ, що "зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні не впливає на проведення слідчих розшукових дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження правоохоронним органом".

В ОГП висунули антикорупційному бюро контрзвинувачення. Дорікнули, що воно розголосило відео негласних слідчих дій "з метою намагання здійснення тиску на генерального прокурора за допомогою медіа-спільноти і громадських активістів". На думку Офісу, це є порушенням гарантії незалежності прокурора у прийнятих ним рішеннях, а оцінка обґрунтованості підозри будь-якій людині на підставі декількох відеоматеріалів "була б грубим порушенням основних конституційних засад".

Передісторія: 2 грудня Національне антикорупційне бюро заявило, що Офіс генерального прокурора свідомо зриває справу щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

В НАБУ зазначили, що ввечері 1 грудня "генпрокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії".

Повідомлялося, що через це детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни повідомити Татарову про підозру.

Нагадаємо: Співрозмовник у правоохоронних органах 2 грудня розповів УП, що НАБУ та САП підготували підозру Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.

Знати більше: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.

За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораНАБУВенедіктоваскандал
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