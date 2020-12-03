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У Венедіктової відповіли на звинувачення НАБУ щодо Татарова

Четвер, 3 грудня 2020, 18:10

Офіс генпрокурора заявив, що діє "виключно у межах закону та визначених повноважень", зокрема у справі "Укрбуду" і квартир для Нацгвардії, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Джерело: сайт ОГП

Деталі: 2 грудня Національне антикорупційне бюро заявило, що Офіс генпрокурора свідомо зриває розслідування щодо Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі.

В Офісі відповіли, що Венедіктова 1 грудня змінила групу прокурорів у справі про фальсифікацію і додала до групи себе, тому що "справа набула резонансного статусу" і треба забезпечити "швидке, повне, неупереджене, всебічне та ефективне дослідження усіх обставин кримінального провадження". Там наголосили, що вона не повинна ні з ким узгоджувати такі свої дії.

В Офісі уточнили, що "з метою досягнення ефективного досудового розслідування та вивчення обставин справи по суті" до складу групи прокурорів було включено в.о. керівника САП Максима Грищука, а старшим групи визначено начальника управління САП Андрія Довганя.

Там звернули увагу громадськості та НАБУ, що "зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні не впливає на проведення слідчих розшукових дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження правоохоронним органом".

В ОГП висунули антикорупційному бюро контрзвинувачення. Дорікнули, що воно розголосило відео негласних слідчих дій "з метою намагання здійснення тиску на генерального прокурора за допомогою медіа-спільноти і громадських активістів". На думку Офісу, це є порушенням гарантії незалежності прокурора у прийнятих ним рішеннях, а оцінка обґрунтованості підозри будь-якій людині на підставі декількох відеоматеріалів "була б грубим порушенням основних конституційних засад".

Передісторія: 2 грудня Національне антикорупційне бюро заявило, що Офіс генерального прокурора свідомо зриває справу щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

В НАБУ зазначили, що ввечері 1 грудня "генпрокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії".

Повідомлялося, що через це детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику злочину – екстоппосадовцю державної компанії "Укрбуд".

Теми: Офіс генпрокурораНАБУВенедіктоваскандал


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