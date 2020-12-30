Степанов договаривался о сроках доставки вакцины от COVID-19, которую еще не скоро разрешат в ЕС

Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с компанией AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины против коронавируса. В то же время известно, что этот препарат Европейское агентство по лекарственным средствам в январе вряд ли рекомендует к использованию.

Источник: Министерство здравоохранения в facebook

Дословно: "Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с Алеком ван Гелдером, исполнительным директором по международным и правительственных вопросам компании "АстраЗенека". Стороны обсудили предконтрактные условия, а также сроки и логистику поставки вакцины против COVID-19 в Украине".

Детали: Однако Великобритания разрешила использование этой вакцины 30 декабря. Вскоре в Соединенном Королевстве начнут делать прививки этим препаратом.

Что предшествовало: Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) вряд ли в январе рекомендует к использованию в Евросоюзе вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом. Об этом заявил во вторник официальный представитель EMA.

По словам заместителя исполнительного директора агентства Ноэля Ватиона, EMA не обладает достаточной информацией о вакцине.

По состоянию на конец декабря в ЕС только одна вакцина от Pfizer / BioNTech была рекомендована Европейским агентством по лекарственным средствам.

Справка: Украинское законодательство на данный момент позволяет упрощенную регистрацию тех вакцин, что зарегистрированные компетентными органами США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады и Европейского Союза.

Напомним: