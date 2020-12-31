Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов договаривался о сроках доставки вакцины от COVID-19, которую еще не скоро разрешат в ЕС

Четверг, 31 декабря 2020, 00:34

Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с компанией AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины против коронавируса. В то же время известно, что этот препарат Европейское агентство по лекарственным средствам в январе вряд ли рекомендует к использованию.

Источник: Министерство здравоохранения в facebook

Дословно: "Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с Алеком ван Гелдером, исполнительным директором по международным и правительственных вопросам компании "АстраЗенека". Стороны обсудили предконтрактные условия, а также сроки и логистику поставки вакцины против COVID-19 в Украине".

Детали: Однако Великобритания разрешила использование этой вакцины 30 декабря. Вскоре в Соединенном Королевстве начнут делать прививки этим препаратом.

Что предшествовало: Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) вряд ли в январе рекомендует к использованию в Евросоюзе вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом. Об этом заявил во вторник официальный представитель EMA.

По словам заместителя исполнительного директора агентства Ноэля Ватиона, EMA не обладает достаточной информацией о вакцине.

По состоянию на конец декабря в ЕС только одна вакцина от Pfizer / BioNTech была рекомендована Европейским агентством по лекарственным средствам.

Справка: Украинское законодательство на данный момент позволяет упрощенную регистрацию тех вакцин, что зарегистрированные компетентными органами США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады и Европейского Союза.

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияМинздравСтепанов


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 30 декабря: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому

Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

обновленоПечерский суд обязал ОГП забрать у НАБУ дело о миллионной взятке

Конституционный клинч: у Зеленского наставивают, что Тупицкий низложен

В КС не видят оснований выполнять "преступный приказ" Зеленского

Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы МАУ

Все новости...
коронавирус
В Англии усиливают локдаун на фоне распространения нового штамма вируса
Турция на Новый год закрыла для иностранных туристов отдельные достопримечательности
Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса
Последние новости
00:34
Степанов договаривался о сроках доставки вакцины от COVID-19, которую еще не скоро разрешат в ЕС
23:54
фото, видеоАвтомобиль врезался в одесский "МакДональдс": пострадала девушка
23:26
Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция
23:18
видеоЛукашенко: Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять
22:45
Ночь на 30 декабря в Киеве побила температурный рекорд
22:21
фотоВ Киеве осквернили памятник воинам-защитникам Донбасса
22:03
Новости 30 декабря: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому
21:45
фотоМасштабный оползень в Норвегии: 10 человек пострадали, 15 – пропали без вести
21:37
Микитасю не избрали меру пресечения: защита объявила отвод судьи
21:25
Отстранение главы КС: Офис генпрокурора объяснил законность указа, ОП требует наказать сайт КС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!