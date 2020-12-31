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Шабунін повідомив про ще одну підкинуту вибухівку

Четвер, 31 грудня 2020, 12:09
Шабунін повідомив про ще одну підкинуту вибухівку

Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін каже, що вибуховий пристрій підклали не лише його матері, а й батькам дружини.

Джерело: Шабунін у Facebook

Пряма мова: "Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини.

Поліція, схоже, всі дев’ять поверхів евакуювала, поки вибухотехніки працювали. Чекаю офіційного повідомлення поліції з деталями".

Що передувало: 30 грудня біля квартири матері Шабуніна у Рівному було виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.

Мешканців евакуювали, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

Шабунін вважає, що це було зроблено, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів. 

Українська правда

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Теми: активісти
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