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Шабунин сообщил о еще одной подброшенной взывчатке

Четверг, 31 декабря 2020, 13:09

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин говорит, что взрывное устройство подложили не только его матери, но и родителям жены.

Источник: Шабунин в Facebook

Прямая речь: "Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и борщаговскую квартиру родителей жены.

Полиция, похоже, все девять этажей эвакуироваля, пока взрывотехники работали. Жду официального сообщения полиции с деталями".

Что предшествовало: 30 декабря у квартиры матери Шабунина в Ровно было обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты и пластиковую коробку, перемотанные скотчем.

Жителей эвакуировали, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

Шабунин считает, что это было сделано, чтобы запугать его, а способствовала этому безнаказанность преступлений против активистов.

Украинская правда
Темы: активисты


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