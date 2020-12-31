Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї під дверима матері антикорупційного активіста.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 КК України також взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, ввечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.

Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

Наразі слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину, тривають.

Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи.

Передісторія:

30 грудня біля квартири матері голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що його мамі підклали вибухівку під двері у Рівному, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів.

23 липня голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.

На підпал будинку активіста відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.

У вересні стали відомі результати експертизи, яка визначила причиною пожежі умисний підпал.

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