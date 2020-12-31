Офіс Венедіктової: Гранати під дверима у матері Шабуніна були без вибухівки
Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї під дверима матері антикорупційного активіста.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 КК України також взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, ввечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.
Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.
Наразі слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину, тривають.
Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи.
Передісторія:
- 30 грудня біля квартири матері голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.
- Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що його мамі підклали вибухівку під двері у Рівному, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів.
- 23 липня голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.
- На підпал будинку активіста відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.
- У вересні стали відомі результати експертизи, яка визначила причиною пожежі умисний підпал.
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