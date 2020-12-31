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Офіс Венедіктової "взяв на контроль" гранати під дверима у матері Шабуніна 

Четвер, 31 грудня 2020, 10:01

Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї під дверима матері антикорупційного активіста.

Джерело: Офіс генпрокурора 

Деталі: Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 КК України також взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, ввечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.

Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

Наразі слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину, тривають. 

Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи.



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