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Офіс Венедіктової: Гранати під дверима у матері Шабуніна були без вибухівки

Четвер, 31 грудня 2020, 09:01
Офіс Венедіктової: Гранати під дверима у матері Шабуніна були без вибухівки
gp.gov.ua

Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї під дверима матері антикорупційного активіста.

Джерело: Офіс генпрокурора 

Деталі: Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 КК України також взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, ввечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.

Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

 
gp.gov.ua
 
 

Наразі слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину, тривають. 

Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи.

Передісторія: 

  • 30 грудня біля квартири матері голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.
  • Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що його мамі підклали вибухівку під двері у Рівному, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів. 
  • 23 липня голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.
  • На підпал будинку активіста відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.
  • У вересні стали відомі результати експертизи, яка визначила причиною пожежі умисний підпал.

Читайте також: "Огиднувато-хамська корупція Зеленського – це суддя Вовк". Шабунін про гучні справи, хитання НАБУ і претензії Заходу

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокурораактивістиРівнекримінал
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