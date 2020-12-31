Шабунін: Вибуховий пристрій під дверима мами – це "привіт" мені
Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що його мамі підклали вибухівку під двері у Рівному, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів.
Джерело: пост Шабуніна у Facebook
Пряма мова: "Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить.
Правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість – елементарну безпеку своїх громадян.
Хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності. Цю впевненість йому гарантує неспроможність/корумпованість/держзрада (на вибір) міністра МВС, генпрокурора, голови СБУ і судової шобли. Всі разом вони так і не спромоглися покарати жодного замовника нападів на активістів. В тисячах випадків насильства проти українців ситуація аналогічна".
Деталі: Щабунін нагадав, що "Нацполіція Авакова за півроку так і не спромоглася знайти хоча би виконавців" підпалу його будинку, а про замовників годі й говорити.
На його думку, правоохоронна, судова та безпекова системи деградують і продаються зі швидкістю, "яка все менше сумісна з виживанням країни", і на все це "політичний провід країни реагує, в кращому випадку, відосиками, в гіршому – захистом від покарання управлінців цих деградованих систем".
За словами активіста-антикорупційника, "не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі, – зробити це їм дозволила неспроможність держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів".
Передісторія:
- 30 грудня біля квартири матері голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.
- 23 липня голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.
- На підпал будинку активіста відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.
- У вересні стали відомі результати експертизи, яка визначила причиною пожежі умисний підпал.
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