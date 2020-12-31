Шабунін: Вибуховий пристрій під дверима мами – це "привіт" мені

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що його мамі підклали вибухівку під двері у Рівному, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів.

Джерело: пост Шабуніна у Facebook

Пряма мова: "Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить.

Правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість – елементарну безпеку своїх громадян.

Хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності. Цю впевненість йому гарантує неспроможність/корумпованість/держзрада (на вибір) міністра МВС, генпрокурора, голови СБУ і судової шобли. Всі разом вони так і не спромоглися покарати жодного замовника нападів на активістів. В тисячах випадків насильства проти українців ситуація аналогічна".

Деталі: Щабунін нагадав, що "Нацполіція Авакова за півроку так і не спромоглася знайти хоча би виконавців" підпалу його будинку, а про замовників годі й говорити.

На його думку, правоохоронна, судова та безпекова системи деградують і продаються зі швидкістю, "яка все менше сумісна з виживанням країни", і на все це "політичний провід країни реагує, в кращому випадку, відосиками, в гіршому – захистом від покарання управлінців цих деградованих систем".

За словами активіста-антикорупційника, "не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі, – зробити це їм дозволила неспроможність держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів".

Передісторія:

30 грудня біля квартири матері голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.

23 липня голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.

На підпал будинку активіста відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.

У вересні стали відомі результати експертизи, яка визначила причиною пожежі умисний підпал.

Читайте також: "Огиднувато-хамська корупція Зеленського – це суддя Вовк". Шабунін про гучні справи, хитання НАБУ і претензії Заходу