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Друга вибухівка, підкинута родичам Шабуніна, виявилася схожою на першу – прокуратура

Четвер, 31 грудня 2020, 17:00
Ілюстративне фото

Вибуховий пристрій, підкладений батькам дружини антикорупціонера Віталія Шабуніна, представляв собою скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів.

Джерело: прокуратура Києва у Facebook

Деталі: За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири розпочато кримінальне провадження.

Повідомляється, що зранку 31 грудня на лінію "102" надійшло повідомлення від громадянина, про те що біля дверей квартири по вул. Якуба Колоса, яку він орендує, розміщено пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати. У ході слідства з’ясовано, що орендована квартира належить батькам дружини "громадського діяча в сфері боротьби з корупцією".

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу.

Попередньо подія кваліфікована за статтею 129 Кримінального кодексу "Погроза вбивством". Наразі слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення  вказаного правопорушення.

Що передувало: 30 грудня біля квартири матері Шабуніна у Рівному було виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.

Мешканців евакуювали, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

Шабунін вважає, що це було зроблено, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів.

Пізніше Шабунін повідомив, що вибуховий пристрій підклали не лише його матері, а й батькам дружини.

Українська правда
Теми: корупціянадзвичайна подіяКиїв


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