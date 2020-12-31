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Вторая взрывчатка, подброшенная родственникам Шабунина, оказалась похожей на первую – прокуратура

Четверг, 31 декабря 2020, 16:00
Вторая взрывчатка, подброшенная родственникам Шабунина, оказалась похожей на первую – прокуратура
Иллюстрационное фото

Взрывное устройство, подложенное родителям жены антикоррупционера Виталия Шабунина, представляет собой скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.

Источник: прокуратура Киева в Facebook

Детали: По факту обнаружения опасных предметов у квартиры начато уголовное производство.

Сообщается, что утром 31 декабря на линию "102" поступило сообщение от гражданина о том, что у дверей квартиры по ул. Якуба Колоса, которую он арендует, размещен пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты. В ходе следствия установлено, что арендованная квартира принадлежит родителям жены "общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией".

Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу.

Предварительно событие квалифицированная по статье 129 Уголовного кодекса "Угроза убийством". Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения.

Что предшествовало: 30 декабря у квартиры матери Шабунина в Ровно было обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты и пластиковую коробку, перемотанные скотчем.

Жителей эвакуировали, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

Шабунин считает, что это было сделано, чтобы запугать его, а способствовала этому безнаказанность преступлений против активистов.

Позднее Шабунин сообщил, что взрывное устройство подложили не только его матери, но и родителям жены.

Украинская правда

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Темы: коррупциячрезвычайное происшествиеКиев
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