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Степанова планують звільнити до кінця року. Думають, ким замінити - джерела

Четвер, 26 листопада 2020, 13:37

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року.  

Джерело: співрозмовники УП в оточенні президента Володимира Зеленського і близькі до роботи МОЗ

Деталі: Джерела наближені до МОЗ підтверджують, що Степанов готується до звільнення, проте вказують, що є проблема із тим, хто стане новим міністром, оскільки зараз будь-хто, хто зайде на цю посаду - по суті матиме завершення кар‘єри, бо через COVID хорошим міністром бути не вийде.

Наразі кандидатом є нинішній головний санітарний лікар Віктор Ляшко, у якого великі амбіції і який вже втомився бути головним санітаром.

За його кандидатуру виступає, зокрема заступник керівника ОП Кирил Тимошенко.

Співрозмовник в оточенні Зеленського: "Степанов, ми думали, класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати. Тому все робиться якось в ручному управлінні".

Передісторія:

  • Раніше УП з посиланням на джерело у Кабміні повідомила, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пропонує призначати чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, яку нині обіймає Владислав Криклій.
  • Ще в липні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Теми: Степановкоронавірус


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