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Корнієнко прокоментував чутки про відставку Степанова: не на часі 

Вівторок, 1 грудня 2020, 05:10
Корнієнко прокоментував чутки про відставку Степанова: не на часі 

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відставка міністра охорони здоров’я Максима Степанова наразі не розглядається, тому що треба займатись боротьбою із коронавірусом, та додав, що тримати його не будуть, якщо захоче піти. 

Джерело: Корнієнко в інтерв’ю для hromadske

Пряма мова: "Я не думаю, що зараз час робити якісь звільнення і призначення у сфері охорони здоров’я. Тому що зараз дуже критична ситуація, нею потрібно терміново займатися. Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо. Хоча 226 на це теж треба".

Деталі: Голові партії також не відомо про наміри внести в парламент рішення щодо звільнення міністра охорони здоров’я.

"Мені невідомо про це. Це чутки. Заяви не було, комітетів не було, нічого не було. Це якісь чутки", – сказав Корнієнко. 

Він також додав, що наразі прем’єр може пропонувати звільняти міністрів або ж останні можуть написати заяву за власним бажанням. "Якщо в уряді буде консенсус між прем’єром та міністрами щодо того, хто далі працює / не працює, то нас обов’язково швидко повідомлять. Якщо немає до нас ніяких офіційних документів, то, значить, вони всі далі працюють", – заявив очільник "слуг".

Довідково: Відправити у відставку міністра може також і Верховна Рада. Для цього потрібно зареєструвати відповідну постанову, яку під час голосування мають підтримати 226 депутатів. 

Нагадаємо: 

  • У п’ятницю 6 грудня під час години запитань до уряду Верховна Рада планує заслухати міністра охорони здоров’я Максима Степанова, а "Європейська солідарність" вимагає його відставки. 
  • Голова МОЗ із 14 листопада перебував на самоізоляції через коронавірус, тож на попереднє засідання парламенту 17 листопада не прийшов. Проте 28 листопада, рівно за два тижні після позитивного результату на COVID-19, Максим Степанов повідомив, що одужав, і вже вийшов на роботу. 
  • За даними джерел "Української правди", Максима Степанова планують звільнити з посади міністра охорони здоров’я до кінця 2020 року, але ще думають, кого краще призначити натомість.

"Українська правда" у Threads

Теми: СтепановОлександр Корнієнко Слуга народуКабінет міністрів
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