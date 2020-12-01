Корнієнко прокоментував чутки про відставку Степанова: не на часі 

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відставка міністра охорони здоров’я Максима Степанова наразі не розглядається, тому що треба займатись боротьбою із коронавірусом, та додав, що тримати його не будуть, якщо захоче піти.

Джерело: Корнієнко в інтерв’ю для hromadske

Пряма мова: "Я не думаю, що зараз час робити якісь звільнення і призначення у сфері охорони здоров’я. Тому що зараз дуже критична ситуація, нею потрібно терміново займатися. Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо. Хоча 226 на це теж треба".

Деталі: Голові партії також не відомо про наміри внести в парламент рішення щодо звільнення міністра охорони здоров’я.

"Мені невідомо про це. Це чутки. Заяви не було, комітетів не було, нічого не було. Це якісь чутки", – сказав Корнієнко.

Він також додав, що наразі прем’єр може пропонувати звільняти міністрів або ж останні можуть написати заяву за власним бажанням. "Якщо в уряді буде консенсус між прем’єром та міністрами щодо того, хто далі працює / не працює, то нас обов’язково швидко повідомлять. Якщо немає до нас ніяких офіційних документів, то, значить, вони всі далі працюють", – заявив очільник "слуг".

Довідково: Відправити у відставку міністра може також і Верховна Рада. Для цього потрібно зареєструвати відповідну постанову, яку під час голосування мають підтримати 226 депутатів.

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