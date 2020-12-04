"Київського терориста" переводять із СІЗО до психлікарні
Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив банк у ТЦ "Леонардо" у центрі Києва та погрожував вибухом.
Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП
Пряма мова: "4 грудня суд задовольнив клопотання прокурорів та змінив запобіжний захід із тримання під вартою на поміщення до спецзакладу надання психіатричної допомоги у Глевасі в умовах, що виключають його небезпечну поведінку".
Деталі: Рішення було ухвалено, зважаючи на результати психолого-психіатричної експертизи стану підозрюваного.
Що було раніше: 5 серпня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу затриманого в результаті спецоперації Сухроба Карімова.
Передісторія:
- 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухом.
- Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
- Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.
- Згодом він вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.
- Спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.
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