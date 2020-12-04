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"Київського терориста" переводять із СІЗО до психлікарні

П'ятниця, 4 грудня 2020, 18:53

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив банк у ТЦ "Леонардо" у центрі Києва та погрожував вибухом.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова: "4 грудня суд задовольнив клопотання прокурорів та змінив запобіжний захід із тримання під вартою на поміщення до спецзакладу надання психіатричної допомоги у Глевасі в умовах, що виключають його небезпечну поведінку".

Деталі: Рішення було ухвалено, зважаючи на результати психолого-психіатричної експертизи стану підозрюваного.

Що було раніше: 5 серпня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу затриманого в результаті спецоперації Сухроба Карімова.

Передісторія:

  • 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухом.
  • Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. 
  • Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.
  • Згодом він вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.
  • Спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.

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Українська правда
Теми: Київкриміналпрокуратура


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