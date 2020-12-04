Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Київського терориста" переводять із СІЗО до психлікарні

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:53
Київського терориста переводять із СІЗО до психлікарні

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив банк у ТЦ "Леонардо" у центрі Києва та погрожував вибухом.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова: "4 грудня суд задовольнив клопотання прокурорів та змінив запобіжний захід із тримання під вартою на поміщення до спецзакладу надання психіатричної допомоги у Глевасі в умовах, що виключають його небезпечну поведінку".

Деталі: Рішення було ухвалено, зважаючи на результати психолого-психіатричної експертизи стану підозрюваного.

Що було раніше: 5 серпня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу затриманого в результаті спецоперації Сухроба Карімова.

Передісторія:

  • 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухом.
  • Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. 
  • Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.
  • Згодом він вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.
  • Спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.

Читайте також: Заручники страху. Найгучніші терористичні акти в історії України

Українська правда
Теми: Київкриміналпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
КМВА: У Києві тривога була пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: