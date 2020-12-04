"Київського терориста" переводять із СІЗО до психлікарні

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив банк у ТЦ "Леонардо" у центрі Києва та погрожував вибухом.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова: "4 грудня суд задовольнив клопотання прокурорів та змінив запобіжний захід із тримання під вартою на поміщення до спецзакладу надання психіатричної допомоги у Глевасі в умовах, що виключають його небезпечну поведінку".

Деталі: Рішення було ухвалено, зважаючи на результати психолого-психіатричної експертизи стану підозрюваного.

Що було раніше: 5 серпня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу затриманого в результаті спецоперації Сухроба Карімова.

Передісторія:

3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухом.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.

Згодом він вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.

Спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.

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