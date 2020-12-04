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Степанов каже, що 4 з 5 COVID-тестів в Україні роблять безкоштовно

П'ятниця, 4 грудня 2020, 23:59

В Україні майже 80% тестувань на COVID-19 зроблені безкоштовно.

Джерело: глава МОЗ Максим Степанов у ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера

Пряма мова Степанова: "Ми робимо в день… от 4 грудня було майже 49 тисяч тестів – з них те, що ми робимо безкоштовно, це близько 80% від загальної кількості і потужностями наших лабораторій. Це повністю безкоштовно – коли в лікарню людину привозять, коли людина викликає мобільну бригаду.

Зараз ми запроваджуємо безкоштовне тестування на антиген, це швидкі тести. Вже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше мільйону тестів на місяць по всій країні, в тому числі дати їх сімейним лікарям, в мобільні бригади, це буде при госпіталізації використовуватися".

Нагадаємо: Станом на 4 грудня всього в Україні зробили 4 702 234 ПЛР-тести

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Роман Петренко, УП
Теми: МОЗСтепановкоронавірусепідемія


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