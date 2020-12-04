Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов каже, що 4 з 5 COVID-тестів в Україні роблять безкоштовно

П'ятниця, 4 грудня 2020, 22:59
Степанов каже, що 4 з 5 COVID-тестів в Україні роблять безкоштовно

В Україні майже 80% тестувань на COVID-19 зроблені безкоштовно.

Джерело: глава МОЗ Максим Степанов у ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера

Пряма мова Степанова: "Ми робимо в день… от 4 грудня було майже 49 тисяч тестів – з них те, що ми робимо безкоштовно, це близько 80% від загальної кількості і потужностями наших лабораторій. Це повністю безкоштовно – коли в лікарню людину привозять, коли людина викликає мобільну бригаду.

Зараз ми запроваджуємо безкоштовне тестування на антиген, це швидкі тести. Вже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше мільйону тестів на місяць по всій країні, в тому числі дати їх сімейним лікарям, в мобільні бригади, це буде при госпіталізації використовуватися".

Нагадаємо: Станом на 4 грудня всього в Україні зробили 4 702 234 ПЛР-тести

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Роман Петренко, УП
Теми: МОЗСтепановкоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: