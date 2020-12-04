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Степанов рассказал, что 4 из 5 COVID-тестов в Украине делают бесплатно

Пятница, 4 декабря 2020, 23:59

В Украине почти 80% тестирований на COVID-19 сделаны бесплатно.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Свобода слова" Савика Шустера

Прямая речь Степанова: "Мы делаем в день ... вот 4 декабря были почти 49000 тестов - из них то, что мы делаем бесплатно из этого количества, это около 80% от общего количества и мощностями наших лабораторий. Это полностью бесплатно - когда в больницу человека привозят, когда человек вызывает мобильную бригаду.

Сейчас мы вводим бесплатное тестирование на антиген, это быстрые тесты. Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не менее миллиона тестов в месяц по всей стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады, это будет при поступлении использоваться".

Напомним: По состоянию на 4 декабря всего в Украине сделали 4 702 234 ПЦР-теста.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Роман Петренко, УП
Темы: МинздравСтепановкоронавирусэпидемия


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