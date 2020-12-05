У МОЗ розповіли, хто безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що уряд зможе забезпечити безкоштовне вакцинування від коронавірусу громадян із "груп ризику".
Джерело: очільник МОЗ Максим Степанов, якого цитує DW
Деталі: За словами міністра охорони здоров'я, уряд планує першочергово забезпечити безкоштовну вакцинацію від коронавірусу людей, які належать до "груп ризику". При цьому сам Степанов також планує вакцинуватися.
Пряма мова: "Я впевнений, що хоча б ті групи ризику, які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково в першу чергу почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, освітяни - і група ризику - літні люди і ті, хто має захворювання. Моє завдання, щоб ми вакцинували насамперед тих людей, які цього потребують. Але я буду ( також вакцинуватися - УП)".
Нагадаємо:
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.
- Станом на 5 грудня в Україні виявили ще 13 825 заражень коронавірусом. Загалом з початку епідемії у країні вірусом заразилися 801 716 людей.