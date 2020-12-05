У МОЗ розповіли, хто безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що уряд зможе забезпечити безкоштовне вакцинування від коронавірусу громадян із "груп ризику".

Джерело: очільник МОЗ Максим Степанов, якого цитує DW

Деталі: За словами міністра охорони здоров'я, уряд планує першочергово забезпечити безкоштовну вакцинацію від коронавірусу людей, які належать до "груп ризику", це медики, люди похилого віку (понад 60 років), громадяни, які мають супутні проблеми зі здоров'ям: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання.

При цьому сам Степанов також планує вакцинуватися.

Пряма мова: "Я впевнений, що хоча б ті групи ризику, які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково в першу чергу почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, освітяни - і група ризику - літні люди і ті, хто має захворювання. Моє завдання, щоб ми вакцинували насамперед тих людей, які цього потребують. Але я буду (також вакцинуватися - УП)".

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