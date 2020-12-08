Військові на передовій отримають антидронові рушниці – Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, чим найближчим часом українські бійці отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

Джерело: Хомчак в інтерв’ю АрміяInform

Пряма мова Хомчака: "Дуже скоро у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА. Шкода, що нині про масове переозброєння війська, про повне переозброєння бригад, на жаль, ще не йдеться. І такий стан справ точно не відповідає запиту українського суспільства".

Чому це важливо: Окупанти систематично запускають безпілотники в бік позицій військових ЗСУ. Іноді їх подавляють, іноді – збивають.