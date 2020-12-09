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У річницю зустрічі із Путіним Зеленський розмістив фото "ми зможемо"

Середа, 9 грудня 2020, 11:28
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський у річницю зустрічі "нормандської четвірки" розмістив у Twitter фото з написом, що Україна зможе відновити мир на своїй території.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо".

Деталі: Президент також опублікував фото, на якому за круглим столом разом з ним сидять президенти Росії Володимир Путін і Франції Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Передісторія:

  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та Росія).
  • Під час зустрічі президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
  • Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Рєзніков після Нормандської зустрічі заявив, що Україна запропонує зміни до Мінських угод на Нормандській зустрічі у березні або раніше.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі, що Мінські домовленості "не закам’янілий документ", і привітала пропозиції президента Володимира Зеленського змінити його. 
  • 13 листопада відбулася відеоконференції політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки". На ній голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити документ, так званий "План Кравчука", для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутіннормандський формат


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