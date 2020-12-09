У річницю зустрічі із Путіним Зеленський розмістив фото "ми зможемо"

Президент Володимир Зеленський у річницю зустрічі "нормандської четвірки" розмістив у Twitter фото з написом, що Україна зможе відновити мир на своїй території.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо".

Деталі: Президент також опублікував фото, на якому за круглим столом разом з ним сидять президенти Росії Володимир Путін і Франції Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Читайте також: Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі

Передісторія: