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Нормандський формат: Єрмак запропонував ухвалити "План Кравчука" для активізації роботи ТКГ

Субота, 14 листопада 2020, 00:13

Під час відеоконференції політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити документ, так званий "План Кравчука", для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. 

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Водночас Андрій Єрмак відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який надав би поштовх Мінському переговорному формату".

Деталі: Таким документом, на думку Єрмака, може стати "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей", який підготувала українська сторона. 

"Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", – сказав голова ОП. 

Він також зазначив, що в цьому документі узагальнені всі пропозиції, які озвучували сторони на минулих засіданнях ТКГ. Водночас, про які конкретні положення йде мова, Єрмак не пояснив або ж про це не йдеться у повідомленні Офісу. 

Радники домовились продовжити консультації щодо напрацювання дорожньої карти на основі цього документа. У свою чергу Німеччина запропонувала організувати роботу експертних груп радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу, що підтримала українська сторона. 

Вказується, що російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ. 

Передісторія: 

  • Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
  • За інформацією ЗМІ, українська сторона підготувала нові деталі до запропонованого ТКГ Плану дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Вони включають передачу Україні контролю над кордоном і повну демілітаризацію ОРДЛО.
  • Президент Володимир Зеленський назвав можливими вибори на Донбасі навесні 2021 року, але наголосив, що вибори - не самоціль, головне – деокупація Донбасу.

Українська правда

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Теми: нормандський форматДонбас
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