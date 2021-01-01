Супрун опублікувала останній пост і дала останню пораду

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка часто давала українцям поради в Facebook щодо здорового способу життя, заявила, що опублікувала останній пост.

Джерело: Уляна Супрун в Facebook

Дослівно: "У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду:

Українці — непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом.Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший".

"Якщо матимеш сміливість прощатися, завжди триматимеш надію до побачення".

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