Супрун опублікувала останній пост і дала останню пораду
Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка часто давала українцям поради в Facebook щодо здорового способу життя, заявила, що опублікувала останній пост.
Джерело: Уляна Супрун в Facebook
Дослівно: "У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду:
Українці — непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом.Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший".
"Якщо матимеш сміливість прощатися, завжди триматимеш надію до побачення".
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Передісторія:
- Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва.
- 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 до кінця серпня 2019 року Супрун виконувала обов’язки міністра охорони здоров'я.
- Супрун заявляла, що вона готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я. Однак шостий президент Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.
- 29 серпня 2019 року Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко). 4 вересня 2019 року Кабмін ухвалив рішення про звільнення Уляни Супрун з посади в. о. міністра охорони здоров'я.