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Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків

Понеділок, 11 січня 2021, 08:55
Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків
УП

За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворювання на COVID-19 і госпіталізовано 15 110 людей, при цьому з лікарень виписали 15 882 людини.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 

Пряма мова: "За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворюваності на коронавірусну хворобу. Це менше, ніж було на позаминулому тижні, коли було 47 877.

Було зроблено 160 927 тестувань методом ПЛР.

Багато запитань приходить щодо кількості тестувань. Я можу повідомити, що, наприклад, сьогодні на ранок ми маємо перехідні залишки тестувань: у Вінницькій області 160 зразків на тестування, у Дніпропетровській області – 247 зразків, у Донецькій області – 215 зразків, Харківська область – 90 зразків. Усі решта – це нулі, тобто немає жодного зразка на ранок щодо тестування", 

Деталі: За словами міністра, "лабораторії завантажені на 25-30% в залежності від регіону, не більше".

Крім того, за минулий тиждень із підтвердженим діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірус було госпіталізовано 15 110 людей, при цьому виписали з лікарень 15 882 особи. Станом на ранок 11 січня у стаціонарах перебувають 22 188 таких людей. 

Голова МОЗ закликав звертатися до сімейного лікаря, навіть коли симптоми не схожі на "ковідні", і наголосив, що лікар зобов'язаний зробити тест на COVID-19: це внесли у стандарт надання допомоги у грудні.

Також лікар повинен робити тест тим, хто близько контактує з хворим із коронавірусом, зокрема в родині

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов
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