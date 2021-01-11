Степанов рассказал о недельной динамике COVID и остатках образцов

За прошедшую неделю было выявлено 41 063 случая заболевания COVID-19 и были госпитализированы 15 110 человек, при этом из больниц выписали 15 882 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За прошедшую неделю было выявлено 41 063 случая заболеваемости коронавирусной болезнью. Это меньше, чем было на позапрошлой неделе, когда было 47 877.

Было сделано 160 927 тестирований методом ПЦР.

Много вопросов приходит по количеству тестирований. Я могу сообщить, что, например, сегодня утром мы имеем переходные остатки тестирования: в Винницкой области 160 образцов на тестирование, в Днепропетровской области – 247 образцов, в Донецкой области – 215 образцов, Харьковская область – 90 образцов. Все остальное – это нули, то есть нет ни одного образца на утро по тестированию",

Детали: По словам министра, "лаборатории загружены на 25-30% в зависимости от региона, не больше".

Кроме того, за прошедшую неделю с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирус были госпитализированы 15 110 человек, при этом выписали из больницы 15 882 человека. По состоянию на утро 11 января в стационарах находятся 22 188 людей.

Глава Минздрава призвал обращаться к семейному врачу, даже когда симптомы не похожи на "ковидные", и отметил, что врач обязан сделать тест на COVID-19: это внесли в стандарт оказания помощи в декабре 2020 года.

Также врач должен делать тест тем, кто близко контактирует с больным с коронавирусом, в частности в семье.