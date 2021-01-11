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Міністр закликав українців рятувати культуру: йти у парки й заповідники

Понеділок, 11 січня 2021, 16:20
ілюстративне фото

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає українців дотримуватися протиепідемічних правил під час жорсткого карантину, щоб сфера культури могла відновити роботу з 25 січня.

Джерело: Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "Читав новини та розглядав світлини в соцмережах, як українці проводили свої вихідні. Натовпи без масок та соціальної дистанції. Це стосується і курортів і звичайних місць новорічного відпочинку, на кшалт, ярмарків.

Хочу звернутися до українців від імені закладів культури, креативних індустрій. Наразі кінотеатри, театри, виставкові зали, креативний бізнес чи не найбільше потерпають від жорсткого карантину. Саме тому, що вони законослухняні і дотримуються постанови.

Щоб сфера культури запрацювала 25 січня – потрібна ваша підтримка. Я не закликаю вас сидіти вдома. Навпаки! Просто дотримуйтесь соціальної дистанції. Візьміть каву на виніс, поїдьте в заповідник (вони, до речі, працюють), сходіть з родиною у парк. Важливо: не збирайтеся компанією в одному місці – занадто великі ризики захворіти".

Деталі: Ткаченко закликає: напередодні вже неіснуючого свята – "старого нового року", який все одно хтось відзначатиме, подумати про тих, хто нас оточує.

А також про українську культуру і її працівників, про мільйони людей, що працюють у малому бізнесі. Мовляв, саме вони зазнають збитків від локдауну чи не найбільше.

Міністр наголошує: від відповідальності громадян, в тому числі, залежить, як культура вийде з цієї кризи. І коли.

Нагадаємо: Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області, фотографії з ним постили користувачі соцмереж. 

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Передісторія: 

  • 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.
  • Представники малого бізнесу висловлювали протест проти локдауну.
  • Під час посиленого карантину можуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти та готелі.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки і футболки.

Українська правда
Теми: карантинкультура


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