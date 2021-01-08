Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області, фотографії з ним постять користувачі соцмереж.

Джерело: Instagram

Деталі: Фотографії з президентом у соцмережах почали публікувати напередодні Різдва, знімки продовжують з'являтися 8 січня, коли в Україні почав діяти посилений карантин.

Формально Зеленський не порушує заборони уряду, бо Кабінет міністрів дозволив працювати лижним курортам у період з 8 до 24 січня включно.

Проте для мешканців міст усі публічні розваги недоступні в цей період. Більше того, навіть придбати одяг проблема: це можна зробити лише онлайн.

Як пишуть користувачі соцмереж, на "Буковелі" лижники утворюють черги на підйомники і не дотримуються дистанції.

При цьому на фотографіях президент Зеленський без маски.

Зеленський катається на лижах у Буковелі Instagram natalia.shnitko

Зеленський у Буковелі, січень 2021 року Instagram babichsergey24

Зеленський фотографується з лижниками на курорті "Буковель" Instagram Mighty_migs27

Зеленський і катання на карантині Instagram tsipino_6

Після того, як про відпочинок Зеленського на лижах почали писати ЗМІ, деякі фото зникли з Instagram.

Нагадаємо: У січні 2020 року, через пів року після вступу на посаду президента, Зеленський таємно поїхав в Оман. Згодом в Офісі президента заявили, що той візит не мав офіційного статусу, а Зеленський заявив, що його діти мають право на відпочинок, а він не повинен повідомляти про свої приватні поїздки.

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