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Зеленський катається на лижах у Буковелі

П'ятниця, 8 січня 2021, 20:29
Instagram petia_gavrushchuk

Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області, фотографії з ним постять користувачі соцмереж. 

Джерело: Instagram 

Деталі: Фотографії з президентом у соцмережах почали публікувати напередодні Різдва, знімки продовжують з'являтися 8 січня, коли в Україні почав діяти посилений карантин.

Формально Зеленський не порушує заборони уряду, бо Кабінет міністрів дозволив працювати лижним курортам у період з 8 до 24 січня включно. 

Проте для мешканців міст усі публічні розваги недоступні в цей період. Більше того, навіть придбати одяг проблема: це можна зробити лише онлайн. 

Як пишуть користувачі соцмереж, на "Буковелі" лижники утворюють черги на підйомники і не дотримуються дистанції.

При цьому на фотографіях президент Зеленський без маски.

Зеленський катається на лижах у Буковелі
Зеленський катається на лижах у Буковелі
Instagram natalia.shnitko
Зеленський у Буковелі, січень 2021 року
Зеленський у Буковелі, січень 2021 року
Instagram babichsergey24
Зеленський фотографується з лижниками на курорті
Зеленський фотографується з лижниками на курорті "Буковель"
Instagram Mighty_migs27
Зеленський і катання на карантині
Зеленський і катання на карантині
Instagram tsipino_6

Після того, як про відпочинок Зеленського на лижах почали писати ЗМІ, деякі фото зникли з Instagram.

Нагадаємо: У січні 2020 року, через пів року після вступу на посаду президента, Зеленський таємно поїхав в Оман. Згодом в Офісі президента заявили, що той візит не мав офіційного статусу, а Зеленський заявив, що його діти мають право на відпочинок, а він не повинен повідомляти про свої приватні поїздки.

Знати більше: Жорсткий карантин з 8 січня: Кабмін оновив список заборон

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Українська правда
Теми: Зеленськийкарантинлокдаун


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