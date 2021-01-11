Министр призвал украинцев спасать культуру: идти в парки и заповедники

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает украинцев соблюдать противоэпидемические правила жесткого карантина, чтобы сфера культуры могла возобновить работу с 25 января.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Читал новости и рассматривал фотографии в соцсетях, как украинцы проводили свои выходные. Толпы без масок и социальной дистанции. Это касается и курортов и обычных мест новогоднего отдыха на подобие ярмарка.

Хочу обратиться к украинцам от имени учреждений культуры, креативных индустрий. Сейчас кинотеатры, театры, выставочные залы, креативный бизнес больше всего страдают от жесткого карантина. Именно потому, что они законопослушные и придерживаются постановления.

Чтобы сфера культуры заработала 25 января - нужна ваша поддержка. Я не призываю вас сидеть дома. Наоборот! Просто спридерживайтесь социальной дистанции. Возьмите кофе на вынос, поезжайте в заповедник (они, кстати, работают), сходите с семьей в парк. Важно: не собирайтесь компанией в одном месте - слишком большие риски заболеть".

Детали: Ткаченко призывает: накануне уже несуществующего праздника - "старого нового года", который все равно кто будет отмечать, подумать об окружающих.

А также об украинской культуре и ее работниках, о миллионах людей, работающих в малом бизнесе. Мол, именно они несут убытки от локдауна больше всех.

Министр подчеркивает: от ответственности граждан, в том числе, зависит, как культура выйдет из этого кризиса. И когда.

Напомним: Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, фотографии с ним постили пользователи соцсетей.

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