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Байден не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію

Вівторок, 12 січня 2021, 07:15

Переможець президентських виборів США Джо Байден заявив, що незважаючи на протести щодо результатів виборів, він все одно складатиме присягу перед Капітолієм, як це традиційно заведено.

Джерело: The Guardian

Деталі: Відповідну заяву Байден зробив після другої дози щеплення від коронавірусу. 

За його словами, основна увага має бути прикута до питання притягнення до відповідальності тих, хто брав участь у штурмі Капітолію. 

Інавгурація запланована на 20 січня. Традиційно новообраний президент складає її публічно перед Капітолієм. 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження надзвичайного стану у Вашингтоні через інавгурацію переможця президентських виборів Джо Байдена.

Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: БайденСША


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