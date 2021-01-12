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Байден не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію

Вівторок, 12 січня 2021, 06:15
Байден не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію

Переможець президентських виборів США Джо Байден заявив, що незважаючи на протести щодо результатів виборів, він все одно складатиме присягу перед Капітолієм, як це традиційно заведено.

Джерело: The Guardian

Деталі: Відповідну заяву Байден зробив після другої дози щеплення від коронавірусу. 

За його словами, основна увага має бути прикута до питання притягнення до відповідальності тих, хто брав участь у штурмі Капітолію. 

Інавгурація запланована на 20 січня. Традиційно новообраний президент складає її публічно перед Капітолієм. 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження надзвичайного стану у Вашингтоні через інавгурацію переможця президентських виборів Джо Байдена.

Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: БайденСША
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