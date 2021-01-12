Байден не боится принимать присягу на улице после беспорядков возле Капитолия
Победитель президентских выборов США Джо Байден заявил, что несмотря на протесты касательно результатов выборов, он все равно будет принимать присягу перед Капитолием, как это традиционно заведено.
Источник: The Guardian
Детали: Соответствующее заявление Байден сделал после второй дозы прививки от коронавируса.
По его словам, основное внимание должно быть приковано к вопросу привлечения к ответственности тех, кто участвовал в штурме Капитолия.
Инаугурация запланирована на 20 января. Традиционно новоизбранный президент приносит ее публично перед Капитолием.
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в Вашингтоне из-за инаугурации победителя президентских выборов Джо Байдена.
Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.
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Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.