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Байден не боится принимать присягу на улице после беспорядков возле Капитолия

Вторник, 12 января 2021, 07:15

Победитель президентских выборов США Джо Байден заявил, что несмотря на протесты касательно результатов выборов, он все равно будет принимать присягу перед Капитолием, как это традиционно заведено.

Источник: The Guardian

Детали: Соответствующее заявление Байден сделал после второй дозы прививки от коронавируса.

По его словам, основное внимание должно быть приковано к вопросу привлечения к ответственности тех, кто участвовал в штурме Капитолия.

Инаугурация запланирована на 20 января. Традиционно новоизбранный президент приносит ее публично перед Капитолием.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в Вашингтоне из-за инаугурации победителя президентских выборов Джо Байдена.

Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

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Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
  • Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.

Украинская правда
Темы: БайденСША


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