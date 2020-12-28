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У Зеленського тепер сподіваються на "нормандську" зустріч радників у січні

Понеділок, 28 грудня 2020, 13:34
У Зеленського тепер сподіваються на нормандську зустріч радників у січні

В Офісі президента розраховують на зустріч в рамках "нормандського формату" на рівні радників у січні.

Джерело: керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі із журналістами 28 грудня

Пряма мова: "Ми плануємо, що зустріч радників (нормандського формату) відбудеться у січні. Вся робота радників спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Дати зустрічі лідерів поки що немає.

Питання миру є і лишається пріоритетом".

Що передувало: Українська сторона прагла нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року. У річницю попередньої зустрічі, 9 грудня, джерело з оточення кремлівського куратора українського напрямку Дмитра Козака заявило, що найближчим часом такого саміту не буде, але Козак часто спілкується з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та колегами з Німеччини і Франції.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що врегулювання на сході України стає все складнішим із плином часу. Кремль продовжує офіційно відмежовуватись від війни на Донбасі, уперто називаючи це внутрішньоукраїнським конфліктом та схиляючи Київ до переговорів із сепаратистами - маріонетками РФ.

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Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматвійнаОфіс президента
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