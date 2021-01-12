У ЦПК переконані, що Youtube перестане платити Дубінському через санкції США

Юрист та виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дар’я Каленюк впевнена, що YouTube припинить виплачувати гроші Олександру Дубінському за його контент.

Джерело: Каленюк в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Каленюк: "Ми детально працювали лише по Олександру Дубінському. Він має YouTube-канал, від якого отримує доходи. YouTube ─ відеосервіс, що належить американській компаній Google. Тобто я більш ніж переконана, що, як мінімум, YouTube припинить виплачувати гроші Олександру Дубінському за його контент.

Також будь-які транзакції, що здійснюються в доларах США, можуть бути заблоковані. 95% таких транзакцій проходить через юрисдикцію Сполучених Штатів, через американський банк, так званий кореспондентський банк. Тому такі транзакції також можуть бути заблоковані".

Деталі: Також юрист переконана, що є висока ймовірність застосування до фігурантів санкційного списку заборони в’їзду до США.

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Передісторія:

США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. За словами Кравчук, на фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Вона додала, що нардепам потрібен час, щоб вивчити це питання і обговорити його разом.

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