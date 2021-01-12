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У ЦПК переконані, що Youtube перестане платити Дубінському через санкції США

Вівторок, 12 січня 2021, 19:35

Юрист та виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дар’я Каленюк впевнена, що YouTube припинить виплачувати гроші Олександру Дубінському за його контент. 

Джерело: Каленюк в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Каленюк: "Ми детально працювали лише по Олександру Дубінському. Він має YouTube-канал, від якого отримує доходи. YouTube ─ відеосервіс, що належить американській компаній Google. Тобто я більш ніж переконана, що, як мінімум, YouTube припинить виплачувати гроші Олександру Дубінському за його контент. 

Також будь-які транзакції, що здійснюються в доларах США, можуть бути заблоковані. 95% таких транзакцій проходить через юрисдикцію Сполучених Штатів, через американський банк, так званий кореспондентський банк. Тому такі транзакції також можуть бути заблоковані".

Деталі: Також юрист переконана, що є висока ймовірність застосування до фігурантів санкційного списку заборони в’їзду до США.

Читайте більше: Дар'я Каленюк: Штурм Капітолія тільки прискорив введення санкцій проти Дубінського та інших

Передісторія:

  • США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
  • Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.
  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. За словами Кравчук, на фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Вона додала, що нардепам потрібен час, щоб вивчити це питання і обговорити його разом.

Знати більше: Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників

Українська правда
Теми: ДубінськийсанкціїСША


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