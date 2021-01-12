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В ЦПК убеждены, что Youtube перестанет платить Дубинскому из-за санкций США

Вторник, 12 января 2021, 19:35

Юрист и исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк уверена, что YouTube прекратит выплачивать деньги Александр Дубинскому за его содержание.

Источник: Каленюк в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Каленюк: "Мы детально работали только по Александру Дубинскому. У него есть YouTube-канал, от которого получает доходы. YouTube ─ видеосервис, принадлежащий американской компании Google. То есть я более чем уверена, что, как минимум, YouTube прекратит выплачивать деньги Дубинскому за его содержание.

Также любые транзакции, осуществляемые в долларах США, могут быть заблокированы. 95% таких транзакций проходит через юрисдикцию Соединенных Штатов, через американский банк, так называемый корреспондентский банк. Поэтому такие транзакции также могут быть заблокированы".

Детали: Также юрист убеждена, что есть высокая вероятность применения к фигурантам санкционного списка запрета въезда в США.

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Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. 
  • Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. По словам Кравчук, на фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в список санкций. Она добавила, что нардепам нужно время, чтобы изучить этот вопрос и обсудить его вместе.

Знать больше: Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

 

Украинская правда
Темы: ДубинскийсанкцииСША


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