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Чиновники ЄС відмовилися зустрічатися з Помпео, той скасував візит до Європи – Reuters

Вівторок, 12 січня 2021, 22:11
Чиновники ЄС відмовилися зустрічатися з Помпео, той скасував візит до Європи – Reuters

Держсекретар США Майк Помпео в останню хвилину скасував свою поїздку у Європу після того, як міністр закордонних справ Люксембургу та вищі посадові особи Європейського союзу відмовилися зустрітися з ним.

Джерело: Reuters з посиланням на дипломатів

Деталі: За даними співрозмовників агентства, глава Держдепартаменту хотів зустрітися зі своїм колегою в Люксембурзі Жаном Ассельборном, а після цього з європейськими чиновниками й генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселі.

Одне джерело зазначає, що спочатку Помпео планував поїхати в Люксембург, але візит був скасований після того, як тамтешні посадовці проявили небажання зустрічатися з ним. Брюссельський візит не скасовувався до останнього.

Однак графік візиту Помпео в Брюссель не припускав ніяких зустрічей з ЄС або будь-яких публічних заходів в НАТО. Інше дипломатичне джерело повідомило, що Помпео "збентежив" союзників після заворушень у Вашингтоні минулого тижня.

Міністерство закордонних справ Люксембургу підтвердило, що раніше запланована поїздка була скасована, але відмовилося повідомити подробиці. В ЄС від коментарів відмовилися.

Держдепартамент США пояснив скасування поїздки через роботу з передачі влади нової адміністрації.

Нагадаємо: Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

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Передісторія: 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЄСНАТО
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