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Чиновники ЕС отказались встречаться с Помпео, тот отменил визит в Европу – Reuters

Вторник, 12 января 2021, 22:11
Чиновники ЕС отказались встречаться с Помпео, тот отменил визит в Европу – Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео в последнюю минуту отменил свою поездку по Европе после того, как министр иностранных дел Люксембурга и высшие должностные лица Европейского союза отказались встретиться с ним.

Источник: Reuters со ссылкой на дипломатов

Детали: По данным собеседников агентства, глава Госдепартамента хотел встретиться со своим коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Источник рассказал, что изначально Помпео планировал поехать в Люксембург, но визит был отменен после того, как тамошние должностные лица проявили нежелание встречаться с ним. Брюссельский визит не отменялся до последней минуты.

Однако график визита Помпео в Брюссель не предполагал никаких встреч с ЕС или каких-либо публичных мероприятий в НАТО. Другой дипломатический источник сообщил, что Помпео "смутил" союзников после беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел Люксембурга подтвердило, что ранее запланированная поездка была отменена, но отказалось сообщить подробности. В ЕС от комментариев отказались.

Госдепартамент США объяснил отмену поездки из-за работы по передаче власти новой администрации.

Напомним: Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местные органы об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

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Предыстория:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часы после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
  • Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.

Темы: СШАЕСНАТО
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