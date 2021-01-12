Чиновники ЕС отказались встречаться с Помпео, тот отменил визит в Европу – Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео в последнюю минуту отменил свою поездку по Европе после того, как министр иностранных дел Люксембурга и высшие должностные лица Европейского союза отказались встретиться с ним.
Источник: Reuters со ссылкой на дипломатов
Детали: По данным собеседников агентства, глава Госдепартамента хотел встретиться со своим коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Источник рассказал, что изначально Помпео планировал поехать в Люксембург, но визит был отменен после того, как тамошние должностные лица проявили нежелание встречаться с ним. Брюссельский визит не отменялся до последней минуты.
Однако график визита Помпео в Брюссель не предполагал никаких встреч с ЕС или каких-либо публичных мероприятий в НАТО. Другой дипломатический источник сообщил, что Помпео "смутил" союзников после беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе.
Министерство иностранных дел Люксембурга подтвердило, что ранее запланированная поездка была отменена, но отказалось сообщить подробности. В ЕС от комментариев отказались.
Госдепартамент США объяснил отмену поездки из-за работы по передаче власти новой администрации.
Напомним: Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местные органы об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.
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- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.