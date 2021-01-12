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Козак про зустріч із Єрмаком: Не домовилися практично з жодного питання

Вівторок, 12 січня 2021, 22:43
Козак про зустріч із Єрмаком: Не домовилися практично з жодного питання

Представник Росії в "нормандському форматі" Дмитро Козак заявив, що сторони провели в Берліні корисну і відверту розмову, але остаточних рішень ні по одному пункту переговорів досягти не вдалося.

Джерело: Козак, якого цитує ТАСС

Пряма мова Козака: "На жаль, похвалитися нічим. Знайти остаточні рішення не вдалося. Домовилися, що будуть підготовлені нові принципові підходи до формування дорожньої карти в Тристоронньої контактній групі по всеосяжного врегулювання конфлікту.

Кожен з учасників переговорів зазначив свою позицію, позначив свої принципові підходи до перспектив врегулювання конфлікту. Але остаточних рішень практично з жодного питання поки не знайшли".

Деталі: Козак зазначив, що відбувся "обмін думками з усіх принципових питань" в реалізації мінських угод і підсумків паризького саміту в 2019 році.

Представник Росії каже, що зустріч тривала близько 6 годин.

Передісторія: Офіс президента України назвав зустріч непростою, але конструктивною.

У вівторок представники України та Росії прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна і Франція).

Попередня зустріч політрадників в "нормандському форматі" пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматАндрій ЄрмакДонбасРосіяНімеччина
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