Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Непроста, але конструктивна зустріч в "нормандському форматі" тривала понад 6 годин – ОПУ

Вівторок, 12 січня 2021, 22:08

На зустрічі в "нормандському форматі" у Німеччині, в якій бере участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак у складі української делегації, оголосили перерву до 22 січня.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Під час консультацій, які тривали понад шість годин, радники лідерів "Нормандської четвірки" обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер.

Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей".

Деталі: Ніякої конкретної інформації Офіс президента не надав.

Зазначається, що наразі оголосили перерву, а продовження зустрічі на рівні політичних радників відбудеться у п'ятницю 22 січня.

Що цьому передувало: У вівторок Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна і Франція). Попередня зустріч політрадників в "нормандському форматі" пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

Раніше зазначалося, що переговори політичних радників "нормандського формату" тривали 5-ту годину.

Українська правда
Теми: Офіс президентанормандський форматАндрій ЄрмакНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 12 січня: зустріч Зеленського і Санду, вартість відпустки голови КС

УточненоСтепанов впевнений, що локдаун не можна зупиняти

інструкціяПісля 16 січня можна офіційно скаржитись на відмову обслуговувати українською

Перестрілка у Полтаві: поранено людину

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Усі новини...
Офіс президента
"Слуга народу" обіцяє рятівний план через підвищення тарифів 
Суддя КС Сліденко хоче емігрувати, скаржиться на тиск із ОП
Зеленський цього року збирається в Азійське турне – ОП
Останні новини
23:11
Чиновники ЄС відмовилися зустрічатися з Помпео, той скасував візит до Європи – Reuters
22:46
Швейцарія затвердила другу вакцину від коронавірусу
22:22
Новини економіки: брак вугілля на складах ТЕС, Маска запросили в Україну
22:08
Непроста, але конструктивна зустріч в "нормандському форматі" тривала понад 6 годин – ОПУ
21:50
Справа Шеремета: Антоненко розповів, що у нього почали випадати зуби
21:37
Хто найбільше заробив на рості біткоїна: рейтинг Forbes
21:20
Новини 12 січня: зустріч Зеленського і Санду, вартість відпустки голови КС
20:58
За 3 доби до Telegram приєдналося 25 мільйонів нових користувачів: з чим це пов'язано
20:41
Польща видала українцям понад 500 тисяч віз минулого року
20:29
Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення
Усі новини...