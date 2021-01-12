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Непроста, але конструктивна зустріч в "нормандському форматі" тривала понад 6 годин – ОПУ

Вівторок, 12 січня 2021, 21:08
Непроста, але конструктивна зустріч в нормандському форматі тривала понад 6 годин – ОПУ

На зустрічі в "нормандському форматі" у Німеччині, в якій бере участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак у складі української делегації, оголосили перерву до 22 січня.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Під час консультацій, які тривали понад шість годин, радники лідерів "Нормандської четвірки" обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер.

Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей".

Деталі: Ніякої конкретної інформації Офіс президента не надав.

Зазначається, що наразі оголосили перерву, а продовження зустрічі на рівні політичних радників відбудеться у п'ятницю 22 січня.

Що цьому передувало: У вівторок Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна і Франція). Попередня зустріч політрадників в "нормандському форматі" пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

Раніше зазначалося, що переговори політичних радників "нормандського формату" тривали 5-ту годину.

Українська правда
Теми: Офіс президентанормандський форматАндрій ЄрмакНімеччина
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