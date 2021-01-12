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Козак о встрече с Ермаком: Не договорились практически ни по одному вопросу

Вторник, 12 января 2021, 23:43

Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак заявил, что стороны провели в Берлине полезный и откровенный разговор, но окончательных решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось.

Источник: Козак, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Козака: "К сожалению, похвастаться нечем. Найти окончательные решения не удалось. Договорились, что будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта.

Каждый из участников переговоров обозначил свою позицию, обозначил свои принципиальные подходы к перспективам урегулирования конфликта. Но окончательных решений практически ни по одному вопросу пока не нашли".

Детали: Козак отметил, что состоялся "обмен мнениями по всем принципиальным вопросам" в реализации минских соглашений и итогов парижского саммита в 2019 году. 

Представитель России говорит, что встреча длилась около 6 часов.

Предыстория: Офис президента Украины назвал встречу непростой, но конструктивной.

Во вторник представители Украины и России прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция).

Темы: нормандский форматАндрей ЕрмакУкраинаРосcияГермания


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